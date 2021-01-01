Жилье в Феодосии 2021

Феодосия — один из курортных городов Крыма, который расположен на юго-восточном берегу полуострова в одноименном заливе. Уникальное расположение на стыке гор, степи и лесов создает уникальные климатические особенности: лето здесь начинается рано, а холодной зимы практически не бывает. Поэтому город прекрасно подходит для отдыха, а наше агентство поможет вам дешево снять жилье в любом районе Феодосии.

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