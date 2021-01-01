ЖИЛЬЕ В ФЕОДОСИИ
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Жилье в Феодосии 2021

Феодосия — один из курортных городов Крыма, который расположен на юго-восточном берегу полуострова в одноименном заливе. Уникальное  расположение на стыке гор, степи и лесов создает уникальные климатические особенности: лето здесь начинается рано, а холодной зимы практически не бывает. Поэтому город прекрасно подходит для отдыха,  а наше агентство поможет вам дешево снять жилье в любом районе Феодосии.

Аренда жилья по низким ценам

Наше агентство занимается организацией летнего отдыха и поиском жилья для отдыхающих, которые хотят остановиться в городе на несколько дней или недель. Мы предлагаем заранее забронировать устраивающий вариант для проживания, не занимаясь этим вопросом в разгар туристического сезона.

Сотрудничество с агентством выгодно и по другим причинам:

  • стоимость аренды — цена подойдет для бюджетного отдыха или для проживания в жилье класса люкс;
  • большой каталог арендуемого жилья, в том числе на берегу Черного моря;
  • минимальная сумма предоплаты, которая учитывается при общем расчете за проживание;
  • оформление и предоставление клиенту официальных бумаг и договора для защиты наших клиентов от мошенников;
  • полностью укомплектованное и готовое к проживанию жилье с необходимыми удобствами.

Мы сопровождаем клиента от момента связи с нашими менеджерами и оформления заявки и до выселения. Поэтому клиент может быть уверен, что съем жилья через наш сайт — это не только быстро и удобно, но и гарантированно избавляет от лишних сложностей.

К услугам клиентов нашего агентства простой в использовании каталог предложений, в котором можно отсортировать жилье по цене, типу или расположению, например, чтобы снять жилье на Черноморской набережной в Феодосии. Достаточно оформить заявку — после этого наши сотрудники займутся вопросами сдачи жилья на подходящий период. 

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Этапы работы с нами

Определились с выбором жилья? Пишите нашему менеджеру или отправляйте заполненную форму заявки

Ждем подтверждения от арендодателя, что жилье свободно на выбранные даты

 Уточняем актуальную цену на проживание согласно сезонности

Все подходит? Отлично! У клиента есть 48 часов для внесения оговоренной суммы предоплаты

Передаем в электронном виде квитанцию о подтверждении факта бронирования выбранного жилья

Уточняем в телефонном режиме все вопросы о трансфере, встрече, времени заселения/выселения

Встреча в оговоренном месте и препровождение до места проживания

Помощь в заселении и получение от клиента обратной связи, что все именно так, как они хотели

Преимущества компании
Знаем все об отдыхе в Феодосии. С 2007 года собираем положительные отзывы клиентов
Сопровождение клиента от момента обращения на сайт до последнего дня проживания в арендованном жилье
Официальная деятельность. Внесены в единый гос. реестр ИП.
Предоставление квитанций, отчетных документов, договоров ренты
Отзывы о Феодосии
Висковская Екатерина
Добрый день! Отдыхали в конце июля 2017 года большой семьёй. Снимали двухэтажный дом на улице Куйбышева №936. Дом отличный, чистый, уютный. Была вся необходимая техника, в каждой комнате есть телевизо...
Колодьянова Наталья
Не первый раз бронируем квартиры у Екатерины и Дмитрия. Организация на высоком уровне, всё подберут под все запросы и кошелёк. Первый раз отдыхали на ул.Крымской, в доме кулинарии Кампари. Квартира хо...
Екатерина Кириллова
Всем доброго дня. Отдыхали в Феодосии с 8 июня по 5 июля 2018г. В составе 1 взрослый 2 двое детей. Квартиру бронировали через сайт Екатерины. Поисками озадачилась еще весной. Екатерина помогла быстро ...
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Феодосия — уникальное место в восточной части Крыма, куда каждый год съезжаются туристы для летнего отдыха. Курортный сезон здесь начинается весной и продолжается до середины осени — небольшая глубина бухты, в которой расположен город, позволяет воде быстро прогреваться и медленно остывать.

Климат Феодосии прекрасно подходит как для отдыха, так и для укрепления здоровья. Город надежно защищен от северных ветров благодаря горам, а растущие на их склонах хвойные леса прекрасно подходят для отдыха в одном из санаториев.

Кроме того, отдыхающих ожидают:

  • чистые и ухоженные песчаные пляжи прекрасно подходят для отдыха с маленькими детьми;
  • вдоль моря расположены небольшие лиманы и соленые озера, известные как источники целебных грязей;
  • хороша развитая туристическая и развлекательная инфраструктура для отдыха с семьей или компанией друзей;
  • исторические и природные достопримечательности, которые можно посетить с экскурсией или самостоятельно.

Отдых в Феодосии подарит массу впечатлений и ярких эмоций. Поэтому стоит заранее снять жилье — это позволит сэкономить время и деньги, а также быть уверенным, что место проживания не придется искать в разгар туристического сезона.

 

Хотите снять жилье в Феодосии для летнего отдыха? Нам есть что вам предложить. Воспользовавшись услугами агентства по поиску и аренде недвижимости, вы сможете избежать многих сложностей. Часто отдыхающие решают, что снять жилье можно на месте, иногда в самый разгар летнего сезона. На практике это оборачивается завышенными ценами, удаленностью от ближайших пляжей и низким уровнем удобств.

Именно поэтому наше агентство предоставляет услуги для поиска жилья:

  • простая и удобная навигация по сайту значительно упрощает и ускоряет выбор;
  • обширная база арендуемого жилья, а также возможность отфильтровать выдачу по выбранным параметрам поиска;
  • официальное оформление документов, а также предоставление чеков и копии договора об аренде;
  • полное соответствие описания реальному объекту аренды;
  • консультация на всех этапах работы и по все вопросам, которые касаются недорогой аренды жилья в Феодосии.

Для начала сотрудничества достаточно оставить заявку на сайте. Наши менеджеры свяжутся с вами и обеспечат полное сопровождение начиная с момента выбора подходящего жилья и до сопровождения на вокзал после окончания аренды.

 

Ваш выбор аренда квартиры в Феодосии? Нам есть, что Вам предложить!

В интерактивном каталоге представлены сотни проверенных вариантов проживания в отдельных квартирах курортного города.

1-комнатные; 2-комнатные; 3-комнатные и многокомнатные квартиры в Феодосии; апартаменты с видом на море и многое другое.
Все описания объектов аренды на сайте полностью соответствуют действительности. 

От бюджетных ценников → до апартаментов класса «Люкс»; от отдаленных районов Феодосии → до квартир, расположенных в центральной части города.

Сложно определиться с выбором? Не хотите самостоятельно разбираться по карте города, какая где расположена улица и как далеко она находится от пляжей Феодосии?
Это абсолютно нормальное и естественное стремление отдыхающего.

Помните! Отпуск – это о легкости, отпуск – это о счастье!

Задайте вопрос нашему менеджеру и он, ориентируясь лично на Ваши запросы и пожелания, предложит от 3-х (минимум) вариантов проживания в отдельной квартире в Феодосии.  

Мини гостиницы в Феодосии – это максимум комфорта проживания.

Отличный вариант для тех отдыхающих, которые не стремятся арендовать отдельную квартиру в Феодосии и не ставят перед собой цель найти жилье в частном секторе курорта.

Мини гостиница представляет собой отдельно стоящее, капитальное строение с закрытой территорией.
Количество номеров, как правило, не превышает 12-15 единиц.

Преимущества проживания в номерах мини гостиниц Феодосии:

  • Небольшое количество отдыхающих
  • Уютная атмосфера
  • Безопасность (закрытая территория доступная только для постояльцев гостиницы и обслуживающего персонала)
  • Комфортные условия размещения
  • Наличие открытого бассейна; кухни для хранения и приготовления еды (уточняйте у менеджера перед оформлением брони на проживание)

По своей локации на карте Феодосии, мини гостиницы Вы можете найти в любом, интересующим именно Вас, районе туристического города: исторический центр; район Золотого пляжа; р-н Белый Бассейн; Динамо и другие.

  • Вы ничего не имеете против аренды квартиры в Феодосии, но стремитесь провести свой долгожданный отпуск в более уединенной атмосфере?
  • Вы и так проживаете в многоквартирном доме в своем родном городе и хотели бы хоть на период отпуска «заземлиться» и выходить из дома в свой собственный двор, а не на общую площадку с десятками соседями?
  • Вы мечтаете наконец-то послушать звуки природы, а не звуки ремонта, доносящиеся с соседней квартиры?

Тогда послушайте наше предложение, от которого Вам будет сложно отказаться! Отдельный дом в Феодосии. Заманчиво, не правда ли?

Для быстрого и комфортного поиска по сайту, мы вывели несколько «подкатегорий» в разделе дома в Феодосии: 1-комнатные; 2-х комнатные; 3-х комнатные и 4-х комнатные частные дома.

Проживание в собственном доме, со своим двором в тихом, спокойном районе курорта, буквально показано всем городским жителям.
Остановитесь. Отдохните. Выдохните и наконец-то спокойно пообщайтесь со своей семьей и близкими людьми.

Туристы любят приезжать и отдыхать в Феодосии за многое: чистые пляжи, 15-ти километровая береговая линия; развлечения на любой возраст и интерес…

Но! Хотим отметить еще одно безусловное преимущество нашего солнечного курорта: Феодосия всегда оставалась толерантной в ценах на аренду жилья!
Мы не заглядываем в кошелек, нам важно произвести на каждого отдыхающего только положительное впечатление.  

Аренда на любое предпочтение, пожелание и финансовый запрос.
Наше агентство напрямую сотрудничает с арендаторами и не оказывает влияния на формирование конечного ценника на аренду.

Хотим отметить, наши услуги для отдыхающих остаются бесплатными.

Желаете отдохнуть в уютной тишине частного сектора Феодосии? У нас есть для вас не один десяток предложений!
Вам стоит ознакомиться с объектами аренды жилья в частном секторе Феодосии, если Вы в поисках:

  • Жилья эконом класса (без удобств)
  • Жилья в частном секторе с удобствами
  • Небольшие, отдельно стоящие домики
  • Комнаты в общем дворе
Достопримечательности
Картинная галерея имени И.К.Айвозовского
Картинная галерея имени И.К.Айвозовского
Дом-музей А. Грина
Дом-музей А. Грина
Дача-дворец Стамболи
Дача-дворец Стамболи
Фонтан «Доброму гению»
Фонтан «Доброму гению»
Башня Джованни ди Скаффа
Башня Джованни ди Скаффа
Мыс Чауда
Мыс Чауда
Пляжи Феодосии
Феодосия - Золотой пляж
Феодосия - Золотой пляж
Феодосия - Суворинские камни
Феодосия - Суворинские камни
Феодосия - Первый городской пляж
Феодосия - Первый городской пляж
Феодосия - Лазурный берег
Феодосия - Лазурный берег
Феодосия - Центральный пляж
Феодосия - Центральный пляж
Феодосия - Жемчужный пляж
Феодосия - Жемчужный пляж
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